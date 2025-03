Viareggio, grande attesa per l’evento dei 100 Giorni alla Maturità con ScuolaZoo

Un appuntamento fissato per il 10 marzo e atteso da migliaia di giovani maturandi che potranno celebrare così l'inizio del countdown verso l'Esame di Stato 2025.

Viareggio: L'evento è organizzato con il patrocinio e il sostegno del Comune di Viareggio, che promuove e ospita questa giornata all'insegna della gioia e della condivisione. L’organizzazione è affidata a Noss Italia, associazione responsabile della produzione della logistica dell'evento.

Lo staff di ScuolaZoo curerà l'intera animazione dell'evento, con DJ set, talent show, giochi e numerose attività, in un programma che promette di coinvolgere tutti i partecipanti con la qualità che da anni caratterizza ogni edizione. Non mancheranno il "Bingo della Maturità" e il rito propiziatorio, durante il quale gli studenti pescheranno un voto simbolico da 60 a 100 e commenteranno se quello sarà davvero il loro voto finale; il TikTok Talent Show, un momento di puro divertimento in cui i ragazzi si esibiranno reinterpretando i trend musicali più popolari; giochi e tornei in spiaggia, come il tiro alla fune, la gincana e foto di gruppo per creare ricordi indimenticabili. Al fianco di ScuolaZoo, ancora una volta, Radio Bruno per il racconto live, radio e i DJ-Set di apertura dell’evento. Ospite anche Anna Ciati, giovane DJ e influencer che si esibirà durante il DJ-Set.

Maggiori dettagli nel comunicato allegato. L’appuntamento del 10 marzo al Belvedere delle Maschere, dalle 13 alle 18, promette di essere un’occasione imperdibile per i maturandi di vivere una giornata di amicizia, musica e divertimento.