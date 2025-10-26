Meteo come sarà il tempo lunedì 27 ottobre in Toscana e provincia di Grosseto
Viareggio di cuore: la Nova Medicea rimonta e batte la Blue Factor 3-2
Al PalaBarsacchi gara spettacolare di Coppa Italia A2: il Castiglione illude, ma nel finale i versiliesi di Bertolucci trovano la vittoria con Cardella. (Immagini di repertorio)
Castiglione della Pecsia: Al pala Barsacchi la Blue Factor cede nel finale per 3-2. Al Casa Mora nella prima partita di categoria U19 vittoria nel derby: 7-1 al Follonica. Successi per 10-1 dell’under 17 a Sarzana, e dell’under 15 contro il Camaiore per 7-2
Al pala Barsacchi gara divertente fra la Nova Medicea Viareggio e la Blue Factor, con il Castiglione rimontato nel finale e sconfitto per 3-2. In un girone che vede al comando il Roller Matera, i versiliesi di Mirko Bertolucci dovevano vincere a tutti i costi per avere ancora speranze di passaggio alle finali. Ne è venuta fuori una gara combattuta e e con molti ribaltamenti di fronte. Il Viareggio la sblocca a metà tempo con Carrieri che buca Bussotti. L’1-0 resisterà a lungo con Bussotti che ferma anche il rigore di Cardella dopo 5’ della ripresa. La Blue Factor così pareggia: la conclusione di Andrea Montauti batte Maggi. Marchetti si prende il blu con io versiliesi che resistono, ma sul break a centro pista Faelli s’invola e segna il 2-1 maremmano. I Pumas questa volta reagiscono e sul blu a Faelli impattano in power play con Pesavento. Da destra a 2’ dalla fine è Cardella che poi segna il definitivo 3-2.
Coppa Italia A2, Nova Medicea Viareggio-Blue Factor Castiglione 3-2
- NOVA MEDICEA PUMAS ANCORA VIAREGGIO: Ernesto Maggi, (Gabriel del Torrione); Elia Cardella, Matteo Marchetti, Franesco Poletti, Simone Bigatti, Giovanni Pesavento, Nicholas Pezzini, Francesco Carrieri, Giuseppe Olivieri. All. Mirko Bertolucci.
- BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Federico Bussotti, (Samaal Shareef); Mattia Piro, Matteo Faelli, Lorenzo Nobili, Diego Bracali, Michele Nerozzi, Brando Santoni, Filippo Montauti, Andrea Montauti. All. Federico Paghi.
- ARBITRO: Fabio Veluti di Modena.
- RETI: pt (1-0) 11’47 Carrieri (V); st 14’56 A.Montauti (C), 17’49 Faelli (C), 20’52 Pesavento (V), 22’19 Cardella (V).