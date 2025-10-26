Viareggio di cuore: la Nova Medicea rimonta e batte la Blue Factor 3-2

Al PalaBarsacchi gara spettacolare di Coppa Italia A2: il Castiglione illude, ma nel finale i versiliesi di Bertolucci trovano la vittoria con Cardella. (Immagini di repertorio)

Castiglione della Pecsia: Al pala Barsacchi la Blue Factor cede nel finale per 3-2. Al Casa Mora nella prima partita di categoria U19 vittoria nel derby: 7-1 al Follonica. Successi per 10-1 dell’under 17 a Sarzana, e dell’under 15 contro il Camaiore per 7-2

Al pala Barsacchi gara divertente fra la Nova Medicea Viareggio e la Blue Factor, con il Castiglione rimontato nel finale e sconfitto per 3-2. In un girone che vede al comando il Roller Matera, i versiliesi di Mirko Bertolucci dovevano vincere a tutti i costi per avere ancora speranze di passaggio alle finali. Ne è venuta fuori una gara combattuta e e con molti ribaltamenti di fronte. Il Viareggio la sblocca a metà tempo con Carrieri che buca Bussotti. L’1-0 resisterà a lungo con Bussotti che ferma anche il rigore di Cardella dopo 5’ della ripresa. La Blue Factor così pareggia: la conclusione di Andrea Montauti batte Maggi. Marchetti si prende il blu con io versiliesi che resistono, ma sul break a centro pista Faelli s’invola e segna il 2-1 maremmano. I Pumas questa volta reagiscono e sul blu a Faelli impattano in power play con Pesavento. Da destra a 2’ dalla fine è Cardella che poi segna il definitivo 3-2.

