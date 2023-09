"Viaggiarsi intorno" chiude con il libro #Unamicrobiografia

Grosseto: Si chiude domani, giovedì 28 settembre alle 21.30 al circolo Khorakhanè di via Ugo Bassi a Grosseto, il progetto Viaggiarsi intorno – Festival del territorio a passo d’uomo promosso dalla libreria QB con il contributo del Comune di Grosseto. Dopo dieci appuntamenti cadenzati nel 2023, si arriva alla conclusione di questa iniziativa che ha voluto parlare di turismo lento con un focus sull’inclusività.



A chiudere il percorso è stata chiamata Lorella Ronconi con il suo libro #Unamicrobiografia. Lo sguardo di Lorella con gli occhi di Paola scritto a quattro mani con Paola Salvestroni. Un viaggio anche questo, dove un’amica racconta un’amica. E lo fa in prima persona, come se narrasse la sua vita, tracciando i momenti salienti di un’esistenza difficile, ma vissuta con entusiasmo, all’insegna della bellezza e della poesia. Un lavoro in cui brevi prose si alternano a poesie e immagini fotografiche.

Ad accompagnare le due autrici ci saranno gli interventi musicali di Daniele Sarno.