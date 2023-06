Viaggiarsi intorno al cinema Stella: incontri e proiezioni su turismo e disabilità

Proseguono gli appuntamenti del progetto Viaggiarsi intorno - Festival del territorio a passo d'uomo, promosso dalla libreria QB con il contributo del Comune di Grosseto.



Grosseto: Domani, martedì 27 giugno, appuntamento al cinema Stella con incontri e proiezione.

Si inizia alle 18.45 con un doppio incontro "Nordic Walking e cecità" che vedrà protagonista Caterina Giovannelli, viaggiatrice della UICI, e "Trekking e sclerosi multipla" con Monica Conticini, guida naturalistica AISM. Introduce il giornalista viaggiatore Norberto Vezzoli.

Subito dopo, intorno alle 20.15 aperitivo offerto da QB a cura del DLF Grosseto (su prenotazione al numero 3391201079).

Alle 21.15 proiezione del documentario "Si può fare" di Thomas Torelli con la partecipazione dell'autore. L’ingresso è gratuito.

IL DOCUMENTARIO

Matteo Gamerro è torinese e vive a Barone Canavese, comune di 597 abitanti nella provincia di Torino. Da diversi anni è in sedia a rotelle, dopo aver scoperto di essere malato di sclerosi multipla. Ex atleta, è laureato, ha un lavoro, si è costruito un’abitazione per essere indipendente e viaggia continuamente in giro per il mondo.

Il suo motto? Si può fare. Matteo ha imparato a convivere con la malattia, guardando avanti, con una forza straordinaria.

Nel 2015 Matteo ha deciso di raggiungere Santiago de Compostela in sedia a rotelle: 7 giorni di cammino, da O’ Cebreiro a Compostela, 160 chilometri in totale, con in media 25 chilometri percorsi al giorno su una sedia a rotelle tutta speciale, chiamata Joelette.

Ora ha deciso di riprovarci: percorrerà sulla Joelette, spinta a piedi da amici, il tratto italiano del Cammino di San Michele dal Piemonte alla Puglia, per 1500km.