Via Zircone, chiarimenti dell’Amministrazione comunale

La società lottizzante non ha portato a termine l’intervento, realizzando solo una parte delle opere di urbanizzazione primaria.

Grosseto: Per questo motivo le aree e le opere esistenti non sono mai state prese in carico dall’Amministrazione comunale, in quanto incomplete e prive dei presupposti per il collaudo tecnico. Di fatto, dunque, restano nella piena proprietà privata.

A seguito delle segnalazioni di abbandono di rifiuti lungo i margini della strada e nei parcheggi attigui, l’ufficio ciclo dei rifiuti ha effettuato vari sopralluoghi per verificare la tipologia dei materiali depositati. È stato accertato che i terreni interessati non costituiscono aree pubbliche ma sono di proprietà della società lottizzante. Per questo motivo il Comune ha avviato le procedure amministrative per informare i proprietari degli obblighi di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Una porzione limitata dell’area è stata inoltre posta sotto sequestro dai Carabinieri forestali, a seguito delle verifiche effettuate sui rifiuti presenti, per consentire lo svolgimento delle indagini.

Poiché il procedimento avviato dal Comune nei confronti dei proprietari non ha avuto esito positivo, è stata emessa un’ordinanza sindacale che obbliga la società lottizzante alla rimozione e al corretto smaltimento dei rifiuti abbandonati lungo la strada e nei parcheggi.

Nelle more della disponibilità di bilancio, l’Amministrazione comunale potrà valutare di sostituirsi ai proprietari negli obblighi previsti, addebitando a questi ultimi i costi delle attività di pulizia e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali.