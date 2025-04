Attualità Via Marsala: da sabato 12 aprile ripristinata la viabilità regolare 11 aprile 2025

Concluso il primo stralcio dell’intervento nella strada centrale del capoluogo. Dopo Pasqua la conclusione dei lavori Manciano: Il Comune di Manciano informa i cittadini che, a partire da domani, sabato 12 aprile, decade l’ordinanza relativa alla modifica temporanea della viabilità in via Marsala. Il ripristino della viabilità ordinaria è reso possibile dal completamento della prima fase dei lavori di sistemazione della sede stradale, intervento che ha interessato la sostituzione e la posa di nuove pietre, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la percorribilità della via, una delle principali arterie del centro urbano. L’Amministrazione comunale ringrazia i cittadini per la collaborazione e la pazienza dimostrate durante lo svolgimento dei lavori e conferma che la seconda fase dell’intervento verrà realizzata nelle prossime settimane, come già annunciato. Seguici



