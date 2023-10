Grosseto: Dalle ore 15.00 alle ore 20.00 del giorno sabato 14 ottobre in via Garibaldi a Grosseto, tratto compreso tra via M. Fanti e via Palestro, lato dx. rispetto alla direzione consentita, dall'altezza del civico 34 fino all'altezza del civico 38, è istituito il divieto di sosta con la rimozione forzata per tutti i veicoli compresi gli autorizzati alla Ztl.



Prestare attenzione.