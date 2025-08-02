Via Francigena patrimonio Unesco: spedito a Parigi il documento per la candidatura

Si tratta del “Preliminary Assessment”, inviato alla Rappresentanza permanente d'Italia per l'Unesco

Firenze: Parte con destinazione Parigi il “Preliminary Assessment”, primo fondamentale documento per la candidatura della Via Francigena italiana nella Lista del Patrimonio Mondiale Unesco.

La spedizione viene effettuata dalla Regione Toscana che, in qualità di ente capofila del progetto, al termine di una proficua attività di collaborazione con il Ministero della cultura e l'Associazione europea delle Vie Francigene, ha assunto il ruolo di coordinamento attraverso la Fondazione Sistema Toscana, con l’obiettivo di raccordare le amministrazioni regionali coinvolte.

Fondazione Sistema Toscana ha pianificato il processo finalizzato alla stesura del Preliminary dossier armonizzando i contributi dell’Associazione delle Vie Francigene, del Comitato scientifico e dell'esperto che ha curato la mappatura cartografica del tracciato.

Diverse e articolate le tappe segnate finora. Prima, la sottoscrizione del protocollo d’intesa per sostenere la candidatura nel tratto italiano avvenuta a maggio a Venezia nell’ambito del IV Festival delle Regioni tra il Ministero italiano della Cultura e le Regioni italiane attraversate dal celebre itinerario (Toscana e poi Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, e Lazio).

Poi la consegna del Preliminary Assessment, documento preliminare e riassuntivo, al Ministero della cultura avvenuta agli inizi del mese di giugno che ha avuto esito positivo da parte della Cniu (Commissione nazionale italiana Unesco).

E finalmente oggi il giorno della spedizione a Parigi del Preliminary stesso, redatto con il contributo dell’Associazione Europea delle Vie Francigene e delle strutture tecniche regionali, che verrà consegnato direttamente alla Rappresentanza permanente d'Italia per l'Unesco.

“La Via Francigena – ha detto il presidente Eugenio Giani - è un asse storico e culturale che attraversa l’Europa e rappresenta per la Toscana anche un modello di sviluppo sostenibile e di coesione territoriale, pienamente in linea con la visione della ‘Toscana diffusa’. La sua candidatura a Patrimonio Unesco si fonda sulla volontà condivisa di dimostrare il valore universale eccezionale del tracciato, condizione imprescindibile per il riconoscimento, e rappresenta il frutto di un lavoro iniziato nel 2017, sostenuto da studi scientifici, accordi istituzionali e investimenti volti alla valorizzazione del percorso che riconosca la Via Francigena come asse culturale e spirituale paneuropeo, capace di raccontare oltre duemila chilometri di storia, paesaggi e comunità . L’obiettivo condiviso adesso è consolidare il percorso di candidatura in vista dell’Assemblea nazionale dell’Associazione Europea delle Vie Francigene, prevista a Roma il prossimo 7 novembre, con l’auspicio di poter avanzare verso il riconoscimento ufficiale del cammino”.