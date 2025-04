Via Crucis e Festa del Cedro: Due storici appuntamenti animeranno le vie del borgo di Bibbona

Due storici appuntamenti animeranno le vie del borgo di Bibbona

Bibbona: Un lungo weekend di eventi a Bibbona. Si parte venerdì 18 aprile alle 21 con la sacra rappresentazione della passione di Cristo organizzata dalla Pro Loco di Bibbona con il patrocinio del Comune e la collaborazione di vari sponsor locali. Un appuntamento tradizionale che si rinnova da più di 50 anni e che il borgo offre ai cittadini e ai turisti per vivere la rievocazione. Anche per questa edizione, la regia sarà curata da Stefano Marmugi e da Elena Pieri mentre sarà possibile seguire anche la diretta su www.toscana.live e sulla pagina Facebook della Proloco.

Lunedì 21 aprile torna invece nel centro storico la Festa del cedro. Una ricorrenza che affonda le sue origini nel lontano 1400 e che vedrà per tutta la giornata la tradizionale fiera con street food, stand artigianali, promozionali e di volontariato. In programma esibizioni di scuole di ballo in piazza del Mercato, musica per le vie del borgo con la street band Miwa Cartoon, la tombola del cedro alle 17.30 in piazza del Mercato, una cover band di Vasco Rossi “Il resto della ciurma” in piazza della Vittoria e il XXXVI° palio rionale delle botti con la sfilata e lo spettacolo di apertura a cura degli sbandieratori di Massa Marittima.