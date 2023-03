Via Almirante: la risposta di Vivarelli Colonna e dell'Assessore Rossi

Grosseto: L'Amministrazione comunale, attraverso i propri uffici alla toponomastica, ha avviato un articolato percorso amministrativo che si concluderà con la futura intitolazione di viale della Pacificazione e Via Berlinguer e Via Almirante. Prima di arrivare a ció il Comune dovrà inizialmente prendere in carico le urbanizzazioni della lottizzazione, attualmente in corso, e successivamente ottenere l'autorizzazione da parte della Prefettura per l'intitolazione delle vie cittadine.



In questo senso il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore alla Toponomastica del Comune di Grosseto Fabrizio Rossi, precisano che la richiesta di autorizzazione alle vie della Pacificazione, Almirante e Berlinguer, così come tutte le altre comprese nella lottizzazione BorgoNovo, sarà inviata all'autorità competente, solo quando gli atti relativi ai collaudi della viabilità, dei sottoservizi e dell'illuminazione pubblica saranno nella disponibilità dell'Amministrazione comunale. L'iter procedurale di intitolazione di vie in corso di realizzazione, come nel caso in specie, si articola su differenti, distinte fasi procedurali. Nell'ambito del percorso di intitolazione delle future vie Almirante e Berlinguer, inframezzate da viale della Pacificazione, al verbale della commissione toponomastica del 30 gennaio 2023 ha fatto seguito il pronunciamento della Giunta comunale.

Seguirà la futura richiesta di autorizzazione alla Prefettura competente per territorio. Parallelamente il Comune è in attesa del procedimento di presa in carico dell'intera lottizzazione. Tempi differenti e non coincidenti, come nel caso di BorgoNovo, ma che troveranno sintesi nella futura presentazione della richiesta di autorizzazione alla Prefettura.

Domanda che sarà inoltrata solo dopo che il Comune avrà ai propri atti tutta la documentazione dei collaudi della nuova viabilità cittadina. Sorprende quindi che l'accanimento sull'intitolazione delle vie Berlinguer e Almirante passi attraverso la ricerca di vizi amministrativi. Il Ministero dell'Interno, attraverso la Prefettura, non ha ancora ricevuto la documentazione necessaria per l'espressione del proprio parere. La Prefettura, dal canto suo, potrá poi esprimersi sull'istanza, non appena il Comune di Grosseto avrà preso in carico la lottizzazione ed avrá presentato la necessaria domanda.