Attualità Via alle nuove linee guida per la redazione e pubblicazione degli atti 3 novembre 2022

3 novembre 2022 167

167

Redazione Il Comune di Grosseto ha approvato le nuove linee guida per la redazione e pubblicazione degli atti, già consultabili nell’albo pretorio e in "amministrazione trasparente - atti generali".

Grosseto: L’intento è quello di individuare e specificare un quadro unitario di misure allo scopo di assicurare la correttezza e la regolarità della pubblicazione di atti e provvedimenti all'albo pretorio e nella sezione “amministrazione trasparente”. Inoltre, con le nuove linee guida ci si propone di definire una serie di accorgimenti volti ad individuare le opportune cautele che occorre applicare nei casi in cui si effettui attività di diffusione di dati personali sui propri siti web per finalità di trasparenza o di pubblicità dell'azione amministrativa. Nel suddetto processo si inserisce un adeguamento della pagina del Comune di Grosseto che, a far data dal 7 novembre 2022, garantirà un maggiore equilibrio tra il principio della trasparenza dell’azione amministrativa e il diritto dei cittadini a prendere visione degli atti. Resta pertanto ferma la pubblicazione degli atti sull’albo pretorio on -line secondo le modalità e i tempi previsti dalla legge e l’indicazione degli estremi degli atti nella sezione “amministrazione trasparente” (d.lgs 33/2013), ma sarà limitato l’accesso agli atti precedentemente pubblicati e quindi reperibili in modo indiscriminato, rispetto ai quali l’esercizio del diritto di accesso agli atti continuerà a garantire la tutela dei diritti degli interessati. Nella sezione “Consultazione atti dell’ente” sarà garantita la visione delle delibere di Consiglio Comunale e di Giunta Comunale. Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Via alle nuove linee guida per la redazione e pubblicazione degli atti Via alle nuove linee guida per la redazione e pubblicazione degli atti 2022-11-03T17:12:00+01:00 276 it Via alle nuove linee guida per la redazione e pubblicazione degli atti PT1M /media/images/comune-grosseto-palazzo-comunale.jpg /media/images/thumbs/x600-comune-grosseto-palazzo-comunale.jpg Maremma News Grosseto, Thu, 03 Nov 2022 17:12:00 GMT