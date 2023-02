Salute Via alle giornate del cuore nelle farmacie della Toscana 13 febbraio 2023

Firenze: In occasione delle Giornate del Cuore, dal 1 marzo al 14 marzo, le farmacie del gruppo Farma Acquisition Holding di Firenze, Follonica e Lucca prevvederanno la possibilità per i cittadini di accedere a un servizio di screening delle patologie cardiovascolari. L’iniziativa ha l’obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione delle malattie cardiovascolari e di favorire la possibilità da parte dei cittadini di controllare il proprio stato di salute. Gli esami, eseguiti da infermieri professionali appartenenti a FNOPI mediante elettrocardiogramma a 12 derivazioni, verranno registrati dalle migliori tecnologie mondiali e inviati telematicamente a strutture ospedaliere d’eccellenza tramite la piattaforma nazionale di telemedicina Federfarma. Saranno poi refertati in pochi minuti da parte di specialisti cardiologi. In totale saranno 4 le farmacie della Toscana, tra cui quelle a insegna Boots, che metteranno a disposizione dei propri clienti il servizio di screening. Il servizio sarà disponibile previa prenotazione da effettuare direttamente in farmacia. Le date di adesione all’iniziativa saranno consultabili nella sezione Eventi della App “farmacie Boots” del Gruppo.

