Via alla Ztl nel centro storico di Scarlino

Il provvedimento inizierà da oggi, sabato 7 giugno Scarlino: Nel periodo estivo 2025, il Comune di Scarlino ha deciso di estendere l'orario della zona a traffico limitato (ZTL) nel centro storico anche alle ore serali. La misura è stata ufficializzata con l'ordinanza del 5 giugno 2025. Dal 7 giugno al 14 settembre 2025, ogni giorno dalle 19.00 alle 24.00, l'accesso e la sosta all'interno della ztl saranno regolamentati per garantire maggiore sicurezza e vivibilità nel cuore del paese durante i mesi di maggiore afflusso turistico. Durante questi orari potranno accedere e sostare nella ZTL soltanto: i veicoli a servizio di persone con disabilità, muniti del contrassegno previsto dalla normativa, i medici convenzionati con l'Asl, nello svolgimento delle proprie funzioni, le forze di polizia ei mezzi di soccorso, i veicoli dei residenti che devono raggiungere garage o aree private altrimenti non accessibili, purché muniti di autorizzazione ei veicoli dell'Amministrazione comunale o delle società di servizio che lavorano per conto del Comune. È importante sottolineare che i soggetti interessati devono richiedere l'apposita autorizzazione alla Polizia municipale e portarla sempre con sé, pronta per essere esibita in caso di controllo. Seguici



