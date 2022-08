Via alla prima edizione di “Grosseto Star Bike”

Martedì 30 agosto tutti in bici nel Parco della Maremma con l’evento promosso dall’assessorato al Turismo del Comune di Grosseto con Justine Mattera e Charlie Gnocchi



Grosseto: È tutto pronto per la prima edizione di “Grosseto Star Bike – Ciclopasseggiata al tramonto”, l’evento in programma martedì 30 agosto, promosso dall’assessorato al Turismo del Comune di Grosseto e organizzato in collaborazione con l’agenzia di comunicazione PuntoCom e il supporto dei partner Aurelia Antica Shopping Center, Parco della Maremma, Fiab Grosseto, Uisp Grosseto, Mbm, 4Tempi bike e Hmo-Active travel Tuscany.

Il ritrovo è fissato per le ore 17 di martedì 30 agosto nel parcheggio di Aurelia Antica Shopping Center, lato zona residenziale Casalone: la partecipazione a “Grosseto Star Bike” è aperta a tutti gratuitamente e a chi si presenterà alla partenza – con la propria bici munita di luci per pedalare in tutta sicurezza dopo il tramonto – sarà consegnata in omaggio la t-shirt ufficiale di “Star Bike”. La partenza è prevista per le ore 18: la pedalata percorrerà la pista ciclabile che costeggia l’argine dell'Ombrone fino al nuovo ponte, per poi entrare nel Parco della Maremma e arrivare alla spiaggia di Marina di Alberese, prima di tornare al punto di partenza. Una passeggiata adatta a tutti, pensata per promuovere il cicloturismo e l'uso delle due ruote per spostarsi in città e scoprire il territorio, approfittando della vasta rete di piste ciclabili offerta dal capoluogo. Ad assistere i partecipanti alla pedalata ci saranno anche le guide ambientali del Parco della Maremma, gli operatori della Croce rossa del comitato di Grosseto e alcuni agenti della Polizia municipale.





Al battesimo della manifestazione non mancheranno due testimonial del mondo dello spettacolo, particolarmente legati alla città di Grosseto: Justine Mattera e Charlie Gnocchi. Sarà proprio la showgirl-influencer, grande amante della due ruote, a guidare il gruppo nel cuore del Parco della Maremma. Saliranno in sella – tra gli altri – anche il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al Turismo, Riccardo Megale, con i colleghi della giunta comunale e molti rappresentanti delle istituzioni locali.