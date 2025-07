Vf, Incendi boschivi nel Comune di Scansano e Civitella Paganico

Notizia in aggiornamento

Grosseto: Nel pomeriggio di oggi, i Vigili del Fuoco del Comando di Grosseto sono intervenuti per fronteggiare due incendi di bosco nel Comune di Scansano, in località Trasubbie e Madre Chiesa. Sul posto sono operative due squadre della sede centrale, supportate da volontari AIB della Regione Toscana e da un elicottero antincendio regionale. Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso.

Contestualmente, un terzo incendio boschivo si è sviluppato nel Comune di Civitella Paganico, impegnando una delle squadre già attive su Scansano, oltre a volontari AIB della Regione Toscana.

Le operazioni sono rese complesse dalle condizioni climatiche e dalla conformazione del territorio, ma il dispositivo di contrasto agli incendi boschivi è pienamente operativo. Seguiranno aggiornamenti in base all’evolversi della situazione.