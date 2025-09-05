Vetulonia: dipingi con noi i ciuchi del palio

Domenica 7 settembre a Vetulonia, in occasione del 73° Palio, il pubblico sarà invitato dipingere un quadro in diretta insieme alla pittrice Tiziana Pisano davanti alla sua galleria Fuxia e Kobalto in Via Garibaldi 21.

Vetulonia: Colori e pennelli saranno messi a disposizione di chiunque voglia dipingere con lei, l'artista Tiziana Pisano, un quadro che rappresenterà i ciuchi del Palio di Vetulonia. L'appuntamento è per domenica in occasione della 73° edizione del Palio dei ciuchi. Sarà una bella occasione per tutti per avvicinarsi all’arte divertendosi.

Il quadro verrà poi offerto all’organizzazione Amici di Vetulonia ed estratto a sorte come uno dei premi della lotteria durante l’Aperipalio che si terrà alla Casa del Popolo dopo la corsa dei ciuchi.

I biglietti della lotteria saranno disponibili anche in galleria.







