Vetulonia celebra il 72° Palio dei Ciuchi: un viaggio negli Anni '50

Castiglione della Pescaia: L'Associazione Amici di Vetulonia APS, con il patrocinio del Comune di Castiglione della Pescaia, annuncia il 72° Palio dei Ciuchi, che si terrà sabato 31 agosto e domenica 1 settembre. Quest'anno l'evento assume un significato ancora più speciale, poiché ci riporta agli anni '50, un periodo ricco di fascino e tradizioni, quando fu organizzato il primo palio del paese.



Con il titolo evocativo "Viaggio negli Anni '50: La Festa del Primo Palio", questa edizione del Palio è pensata per far rivivere l'emozione e il fascino di un'epoca in cui Vetulonia ha dato vita a una delle sue tradizioni più sentite. Grazie alle quattro contrade ogni angolo del paese si trasformerà per ricreare l'atmosfera di quegli anni con la riscoperta delle arti e dei mestieri che hanno caratterizzato la vita quotidiana di allora.

Grazie alla preziosa collaborazione con il Comune di Castiglione della Pescaia, sarà disponibile una navetta gratuita per l'evento, con partenza da Castiglione della Pescaia. La navetta farà fermate strategiche in P.zza Garibaldi, P.zza del Mercato, Palazzo Comunale, Ponti di Badia, Macchiascandona e Bozzone. La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata presso l’Ufficio IAT di Castiglione della Pescaia al numero 0564 933678.

La manifestazione non è solo un'occasione per guardare al passato, ma rappresenta un ponte tra le generazioni, un modo per raccontare ai più giovani la storia di un paese che, nonostante il passare del tempo, ha saputo conservare intatto il suo spirito comunitario. Le emozioni, i colori e i suoni di quegli anni rivivranno grazie alla passione e all'impegno di tutti coloro che partecipano alla realizzazione di questo evento.

Programma dell'evento:

Sabato 31 agosto:

Ore 16:00 - Corsa nella Storia: I giovani contradaioli riporteranno in vita il primo palio con giochi a tema come la corsa del palio con casacche e ciuchi finti.

Ore 17:00 - Rievocazione del Gioco "Palla Eh": In Piazza Principe Umberto I, si terrà la rievocazione di un gioco tradizionale, organizzata in collaborazione con l'Associazione Palla Eh di Vetulonia.

Ore 21:00 - Processione in onore della Madonna del Buonconsiglio: Un momento di devozione e tradizione, che attraverserà le vie del paese.

Domenica 1 settembre:

Ore 9:30 - Rivelazione del Drappo, Benedizione e Santa Messa: La mattina inizierà con la cerimonia di rivelazione del drappo dipinto da un artista sconosciuto fino al momento della rivelazione, seguita dalla benedizione e dalla Santa Messa.

Ore 15:30 - Corteo Storico: Un corteo accompagnato dai tamburini e dalla Società Filarmonica Città di Grosseto attraverserà le vie di Vetulonia, ricreando l'atmosfera del passato.

Ore 18:00 (circa) - Corsa del 72° Palio dei Ciuchi: Il culmine dell’evento con la gara tanto attesa tra le quattro contrade Borgo, Colonna, San Guglielmo e Torre, seguita dalle premiazioni e dall’Aperipalio presso la Casa del Popolo, accompagnato da musica di sottofondo.

L'Associazione Amici di Vetulonia invita tutti a partecipare e a sostenere l'evento. Mantenere viva la tradizione del Palio è un impegno che coinvolge l'intera comunità. Ogni contributo è prezioso per continuare a celebrare la nostra storia e le nostre radici.