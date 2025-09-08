Vetrina Toscana, Secondo appuntamento con Appunti di viaggio

Alberese: Dopo il successo dell'evento si Scarlino Appunti di viaggio fa tappa ad Alberese, per una splendida escursione nel Parco della Maremma e una degustazione, un brunch, a base di prodotti locali alla Bottega maremmana.

L'appuntamento di sabato 13 settembre, propone un connubio tra enogastronomia locale e la natura lussureggiante del Parco della Maremma. Escursione e poi degustazione di prodotti tipici toscani.

Appunti di viaggio è il un nuovo format ideato da Confesercenti con il contributo della Camera di commercio attraverso Vetrina Toscana, il progetto di Regione e Unioncamere Toscana che promuove ristoranti e botteghe che utilizzano i prodotti del territorio. Si tratta di una serie di eventi (tre in totale) che uniscono la natura e la cultura con il buon cibo.

Una passeggiata con degustazione nelle più belle località della Maremma con la possibilità di assaggiare prodotti a chilometro zero nelle botteghe aderenti a Vetrina Toscana.

«Abbiamo deciso di aderire all'iniziativa di Confesercenti per far scoprire al meglio il nostro territorio e le nostre specialità – afferma Anthony Russo titolare della Bottega maremmana -. Si tratta di una passeggiata, che avrà inizio alle 10 di mattina e al termine è prevista una degustazione alla nostra Bottega maremmana dove offriamo prodotti biologici e a chilometro zero. In alcuni casi addirittura fatti dalle aziende che si trovano all'interno del Parco della Maremma».

Ad accompagnare gli escursionisti in un percorso adatto a tutti, le guide delle Orme. Il costo per partecipare all'escursione, comprensivo di degustazione, è di 25 euro (10 euro sotto i 14 anni).