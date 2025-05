VESTA: La forza invisibile che cura l’Italia: 84 miliardi di Care Economy in scena a Roma

Roma: Torna il 5 giugno 2025 a Roma VESTA , il network del lavoro di cura e assistenza alla persona promossa da DOMINA – Associazione Nazionale Famiglie Datori di Lavoro Domestico , giunto alla sua seconda edizione. L'evento si svolgerà all'Auditorium della Tecnica , nel cuore dell'EUR, e sarà un'occasione di incontro, confronto e rilancio di un settore che oggi vale 84,4 miliardi di euro , pari al 4,4% del PIL nazionale .

L'obiettivo è chiaro: dare voce e visibilità a una filiera strategica per il benessere collettivo e l'equilibrio economico-sociale del Paese, troppo spesso ignorata dal dibattito pubblico. La Care Economy italiana, infatti, vale più della ristorazione e il doppio dell'agricoltura, ma continua a essere trattata come una “Cenerentola” dell'economia.

Secondo le elaborazioni dell'Osservatorio nazionale DOMINA , il solo lavoro domestico produce 15,8 miliardi di euro , con una forte concentrazione in regioni come Lombardia, Lazio, Emilia-Romagna e Toscana. Se si sommano anche assistenza sociale, farmaceutica e sanitaria destinata alla popolazione over 65, si ottiene un sistema complesso e in rapida espansione, sostenuto in larga parte dalle famiglie italiane, sempre più spesso lasciate sole davanti al progressivo ritiro del pubblico.

« VESTA 2025 sarà l'occasione per ribadire il peso del lavoro di cura, non solo sociale ma anche economico », dichiara Lorenzo Gasparrini , Segretario Generale di DOMINA. «Se la Care Economy fosse un settore a sé stante, si collocherebbe tra i più rilevanti dell'economia italiana.»

Un programma ricco di contenuti e nomi di rilievo

L'evento si aprirà alle ore 14:00 con una plenaria che vedrà protagonisti esperti, istituzioni e rappresentanti del mondo del lavoro e della salute. Tra i principali relatori:

Maria Teresa Bellucci , Viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, in rappresentanza del Governo italiano

Gianni Rosas , Direttore dell'Ufficio ILO per l'Italia e San Marino

Nino Cartabellotta , Presidente Fondazione GIMBE

Franca Maino , Direttrice Scientifica di “Percorsi di secondo welfare”

Lorenzo Gasparrini , Segretario Generale di DOMINA – Associazione Nazionale Famiglie Datori di Lavoro Domestico

Giuseppe Venier , Amministratore Delegato dell'UMANA

I panel saranno moderati dal giornalista economico Giuseppe Caporaso e da Massimo De Luca , Direttore dell'Osservatorio DOMINA.

Si discuterà di:

Spesa sanitaria delle famiglie e contrazione delle tutele pubbliche

Formazione e certificazione nel lavoro domestico

Le nuove frontiere della cura in una società che invecchia

Workshop tematici e area espositiva

Dalle ore 16:30 alle 18:00 si terranno 9 workshop tematici su argomenti chiave: dalla silver economy al turismo inclusivo, dall'inverno demografico all'innovazione tecnologica nella cura. Tra gli organizzatori: Università di Macerata, Fondazione Leone Moressa, CEIS Tor Vergata, Innovup, AC75 Accelerator, Geo House, Federcasalinghe, UMANA e altri partner.

Durante tutta la giornata sarà attiva un'area fieristica con aziende del settore e una zona recruitment per raccogliere candidature di infermieri, OSS, caregiver e collaboratori familiari.

Un evento imperdibile per comprendere il valore della cura, ascoltare le proposte dei protagonisti del settore e contribuire a costruire un sistema di welfare più giusto, innovativo ed efficiente.