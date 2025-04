Dalla regione Vertenza Beko, accordo siglato. Giani: “Un punto di partenza, non di arrivo” 15 aprile 2025

15 aprile 2025 200

Stampa

Redazione

“E’ stato siglato un buon accordo. Ma considero questa importante tappa non un punto di arrivo, bensì di partenza”. Firenze: Così il presidente Eugenio Giani al termine dell’incontro che si è svolto al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per la firma dell'accordo che chiude la vertenza Beko. Con il presidente Giani, il consigliere speciale per lavoro e crisi aziendali, Valerio Fabiani. “L’acquisizione da parte di Invitalia dello stabilimento – ha proseguito Giani - conferma che abbiamo fatto bene a non arretrare mai dalla convinzione che Siena dovesse mantenere un sito industriale. Ringrazio il Governo per l’impegno, l’attenzione e il lavoro svolto”. “Adesso – ha proseguito Giani – la partita e il lavoro non si fermano ma si spostano sulla ricerca e l’individuazione di un investitore che abbia le energie e la volontà di presentare un piano di reindustrializzazione dello stabilimento. La Regione seguirà attentamente ogni passaggio accompagnando un percorso che vogliamo si concluda con un solo risultato: che a Siena questo sito torni a dare lavoro e occupazione” . Seguici



