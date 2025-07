Politica Verso una rete civica per la Costa d’Argento 23 luglio 2025

Incontro programmatico a Orbetello con gruppi civici, cattolici democratici e MCL per rilanciare economia, sanità e turismo. Orbetello: La prossima settimana si terrà ad Orbetello, nel comprensorio sud della provincia di Grosseto, nella splendida Costa d'Argento, un importante incontro programmatico e organizzativo. Parteciperanno alcuni gruppi civici della nostra zona, insieme a rappresentanti di cattolici democratici impegnati in politica, e a dirigenti provinciali e regionali del Movimento Cristiano Lavoratori Italiani (MCL). L'obiettivo di questo incontro è quello di riaggregare, in questa area, un soggetto politico che possa favorire progetti concreti e proposte innovative. Si vuole rilanciare l'economia e il turismo locale, potenziare i servizi sanitari ospedalieri e sociali, e creare un dialogo costruttivo con la comunità. "Il nostro desiderio - scrivono gli organizzatori - è che questa iniziativa diventi uno stimolo per gli enti pubblici, sia a livello regionale che nazionale, affinché possano affrontare e risolvere alcune problematiche ormai datate e che richiedono interventi tempestivi. Insomma, un momento di confronto e di progettualità condivisa per il bene della nostra zona!"



