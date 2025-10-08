Verso le regionali, Tenci: “Serve ricucire la distanza tra centro e periferia della Toscana"

"Le aree periferiche non possono più essere marginalizzate”

Grosseto: «C’è una Toscana che vive lontano dai riflettori, che ogni giorno combatte contro la marginalità e l’isolamento. È la Toscana dei borghi, dei paesi di montagna, delle strade che finiscono e non portano più da nessuna parte. È quella Toscana che io conosco bene, perché la vivo ogni giorno da sindaco di una realtà ultra periferica, e che oggi chiede soltanto una cosa: di essere messa al centro delle decisioni regionali, sullo stesso piano della altre realtà territoriali toscane».

Con queste parole Tullio Tenci, candidato alle prossime elezioni regionali nella Casa Riformista a sostegno di Eugenio Giani, lancia un appello a rimettere al centro dell’agenda politica il tema delle aree interne e della coesione territoriale.

«Da troppi anni – spiega Tenci – assistiamo a uno squilibrio crescente tra i grandi centri urbani e le zone più periferiche. Mentre città come Firenze, Pisa o Siena continuano a svilupparsi, interi territori dell’Amiata, della Maremma e dell’Appennino rischiano di scomparire, soffocati dalla mancanza di collegamenti, di servizi e di opportunità. Non si tratta di assistenzialismo, ma di restituire pari dignità e strumenti concreti a luoghi che vogliono crescere, non languire o morire».

Per Tenci, la sfida è “ricucire” questa distanza con politiche regionali più mirate e con un ascolto reale dei territori. «Le aree interne non sono un peso, ma una risorsa – aggiunge –: rappresentano l’identità più autentica della Toscana, quella dei saperi, delle tradizioni, del lavoro artigiano e agricolo, della comunità solidale. Investire su questi luoghi significa investire sul futuro dell’intera regione».

Nel suo mandato da sindaco, Tenci ha dovuto affrontare quotidianamente la carenza di collegamenti stradali e digitali, le difficoltà di accesso ai servizi sanitari e la progressiva perdita di giovani. «So bene cosa significhi dover lottare per un’ambulanza, per una connessione stabile o per mantenere aperta una scuola. È in questi momenti che capisci quanto sia importante che la voce delle periferie arrivi davvero nei palazzi della Regione».

Se eletto in Consiglio Regionale, Tullio Tenci promette di portare avanti questa battaglia con la stessa determinazione che lo ha sempre contraddistinto: «Garantirò il massimo impegno per dare voce a chi oggi non ne ha, per costruire una Toscana più unita, dove nessun territorio venga lasciato indietro. La Regione deve tornare ad essere la casa di tutti, non solo di chi vive vicino al centro».



