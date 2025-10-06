Verso le Regionali. L’evento dei Giovani di Forza Italia per costruire insieme il futuro

Grosseto: Sabato 4 ottobre presso il Grand Hotel Bastiani, si è tenuto un appuntamento di grande rilevanza per la politica giovanile del territorio: l’incontro promosso dal gruppo Giovani di Forza Italia di Grosseto, dal titolo “Costruiamo insieme il futuro”. “È stata un’occasione aperta alla cittadinanza, per valorizzare le nuove generazioni e il loro ruolo nel processo di rinnovamento politico e amministrativo.

L’evento è stato impreziosito dalla presenza del Segretario Nazionale di Forza Italia Giovani Simone Leoni, che ha sottolineato l’importanza di avere giovani nelle amministrazioni locali al fine di favorirne la crescita politica.

Tra i relatori erano presenti: il Segretario Regionale Matteo Scannerini, il Segretario Provinciale di Forza Italia Roberto Berardi, e il Responsabile Provinciale dei Giovani Cesare Spinelli. A dimostrazione della stretta connessione tra il movimento giovanile e le istituzioni, importanti sono state le parole del Sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna, dell’Assessore Luca Agresti, candidato al Consiglio Regionale della Toscana, e il Consigliere Comunale Ludovico Baldi.

Tramite questa iniziativa, il gruppo Giovani di Forza Italia Grosseto conferma la propria presenza attiva sul territorio e l’impegno concreto. Non solo entusiasmo e partecipazione, ma anche proposte, ascolto e un forte radicamento nella realtà locale”, termina la nota di Forza Italia giovani.

Costruire insieme il futuro non è solo uno slogan, ma un invito concreto alla partecipazione. Forza Italia risponde presente.



