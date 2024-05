Verso le elezioni europee: a Follonica arriva Matteo Ricci

Follonica: Domani 17 maggio alle 17.00 al gazebo del Partito Democratico di Follonica in via Roma, angolo Piazza Sivieri arriverà Matteo Ricci, candidato del Partito Democratico per le europee dell’8/9 giugno.



Il Pd, dopo aver ospitato Dario Nardella e Antonio Mazzeo, continua a promuovere i suoi candidati e candidate per il rinnovo del Parlamento Europeo, con l’obiettivo di far conoscere i profili, le idee e i progetti dei candidati. Chi è Matteo Ricci: Pesarese, 49 anni, Ricci è sindaco della sua città da dieci anni. E' stato anche presidente della Provincia e vicepresidente del Pd, dal 2013 al 2017. Oggi è coordinatore dei sindaci Dem e presidente di Ali Autonomie Locali.