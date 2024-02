Verso le elezioni del 8 e 9 giugno 2004: Cinzia Pieraccini: “La Castel del Piano che vorrei”

Presentato sabato sera il simbolo e le prime linee di programma in un'affollata assemblea “da Venerio”



Grosseto: “Questa sera ha vinto la passione – commenta Cinzia Pieraccini, candidata sindaco di Castel del Piano – Contro ogni difficoltà anche meteorologica (ndr. sabato sera a Castel del Piano pioveva a dirotto), la grandissima partecipazione indica che la scommessa di candidarmi a sindaco partendo dalla consapevolezza che tutti vogliamo creare le condizione per una ripartenza, è già vinta.

Siamo stati insieme per parlare di noi stessi, per affermare una volontà civica di cui vogliamo farci carico tutti. Ripartire e ricucire una frattura fra società civile e governo delle comunità e fra generazioni , che si può ricucire solo se ci occuperemo insieme dei bisogni dei cittadini. Le campagne elettorali sono una grande occasione in cui discutere e aprirsi, dobbiamo sfruttare l'occasione. Una campagna elettorale che indichi una visione per il futuro riconoscendo, innanzitutto, la propria forza basata sulle tradizioni, sul tessuto economico ed imprenditoriale, sulla nostra antica e modernissima vivacità sociale e culturale.”