Verso le amministrative. Roccastrada, cosa propone il Movimento “Area Civica per Roccastrada”

Roccastrada: Il Movimento Area Civica per Roccastrada di cui è portavoce Paolo Menichetti, fa le sue proposte per il territorio del comune di Roccastrada: “Vogliamo aprire una fase di ascolto della cittadinanza e arrivare ad un programma partecipato e largamente condivisibile, in questa fase è importante per noi avere proposte, critiche e suggerimenti sia su i social che all'indirizzo email: areacivicaroccastrada@gmail.com

"Cosa propone AREA CIVICA PER ROCCASTRADA per il nostro territorio?

Tante cose, e senza avere ricette magiche o superpoteri, ma semplicemente partendo dai dettagli, senza pensare a progetti faraonici con obiettivi irraggiungibili. Iniziamo da un programma di Sviluppo economico ecosostenibile, perché dallo sviluppo economico passa una inversione del trend demografico, la possibilità di creare un meccanismo virtuoso di posti di lavoro, attrazione di famiglie, miglioramento dei servizi sociali. Scopriremo insieme che favorire la nascita e la formazione di micro-impresa, anche nella forma di cooperative di servizi e lavoro, non è un’utopia o un sogno: è un percorso comunemente diffuso in molti territori a "limitata propensione imprenditoriale"!!! La creazione di iniziative imprenditoriali necessita di vari ingredienti: opportunità produttive, capacità imprenditoriale, capitali, risorse umane. Partiamo dalle opportunità produttive che il nostro territorio è in grado di offrire: paesaggio naturale, patrimonio storico, agricoltura e tradizione di artigianato. Quindi, in sostanza, partiamo da: turismo, agricoltura, artigianato. La capacità lavorativa si forma: chi si ricorda il vecchio Inapli? Una scuola professionale da cui per anni e anni sono usciti tanti giovani che hanno creato poi tante micro imprese artigianali. Oggi, in Maremma, le uniche scuole professionali che possono offrire sbocchi occupazionali sono l’Istituto Alberghiero e la Scuola di indirizzo estetico.

La capacità “manageriale” può nascere e crescere grazie all’assistenza delle associazioni professionali, ai sistemi di coaching e tutoraggio imprenditoriale ed agli "incubazione di impresa" I capitali necessari si reperiscono mettendo in moto meccanismi bancari tradizionali con il supporto dei consorzi garanzia fidi, dei fondi rotativi, del credito agevolato per la formazione di impresa. Pensando al turismo da noi ampiamente possibile, quante volte è capitato di andare in giro e di visitare luoghi reclamizzati dalle guide, per rimanere poi con il dubbio che “però anche i nostri posti non sono da meno?” Facciamo esempi concreti: la rete dei centri storici dei nostri borghi e delle nostre "fortezze" (Montemassi, Sassoforte e Belagaio) è praticamente una rete di castelli che in Scozia se la sognano, ma in Scozia ci vanno da tutto il mondo mentre da noi si tratta di posti pressoché inaccessibili o addirittura chiusi, seppure di proprietà pubblica!!! All'estero mettono a sistema i castelli con il paesaggio! Questo abbinamento è molto ben promosso e pubblicizzato tanto che per esempio le highlands sono una metà turistica famosa. A ben vedere però si tratta di castelli per lo più diroccati, salvo pochi casi, e di vallate verdi con laghi o fiordi. Bellissimo, senza dubbio, ma la componente comunicazione e marketing gioca un ruolo fondamentale, che potremmo anche noi usare un po meglio, anche senza inventarsi mostri marini e fantasmi. Abbiamo una ricchezza paesaggistica-ambientale proprio nelle tipologie di turismo che stanno registrando i tassi di crescita più alti (ambientale, sportivo all'aria aperta, bike, cavallo (o somaro!), trekking, orienteering, arrampicate, birdwatching), con la possibilità di sviluppare un vero e proprio "indotto" economico ed occupazionale: dalle attività di prenotazioni, alle guide, dai manutentori alle pulizia, fino alle attività di ospitalità diffusa e agrituristica ed all’offerta enogastronomica. Abbiamo i castelli, ma abbiamo anche le Riserve Naturali con l’apertura al pubblico di Regoni e Casa Nova; aree di palestra all'aperto per possibili parchi avventura e arrampicate come gli "strettoi" di Sassoforte, i "Massi " della Rocca, la Cripta di Giugnano, il fiume scendendo dal Belagaio verso le Ferriere, ecc ecc...

L'Ambito turistico di cui Roccastrada fa parte -restandone ahinoi molto ai margini dei tavoli operativi- può diventare -finalmente!- un bacino di interesse ed una cassa di risonanza. Nei prossimi giorni faremo le nostre proposte su Agricoltura Artigianato Ambiente e l'ambito Sociale. Ci aspettiamo il contributo di tutti in questa fase di ascolto proposte, critiche e suggerimenti sia sui social che all'indirizzo email: areacivicaroccastrada@gmail.com. Tutti i contributi raccolti saranno poi organizzati in un documento programmatico e discussi in un dibattito pubblico nelle prossime settimane", termina la nota.