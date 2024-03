Politica Verso le Amministrative. Niccolini: "Il mio impegno per una Sanità pubblica di qualità" 25 marzo 2024

Scarlino: La salute dei cittadini è una priorità assoluta per la lista Scarlino nel Cuore, guidata dal candidato sindaco Luca Niccolini. La sanità pubblica rappresenta un elemento essenziale per il benessere della comunità e come tale, sarà al centro delle azioni della prossima amministrazione.

Niccolini ha dichiarato: "La sanità pubblica è un diritto fondamentale di ogni cittadino e come lista Scarlino nel Cuore ci impegniamo ad assicurare servizi sanitari di qualità all'interno del nostro comune. Per farlo, apriremo un rapporto diretto e collaborativo con l'Azienda Sanitaria Locale e la Società della Salute, al fine di migliorare , ampliare i servizi già esistenti e di incrementare la comunicazione tra gli enti preposti.” L'obiettivo principale sarà quello di garantire un accesso equo e tempestivo alle cure, mantenendo sempre alta la qualità dei servizi offerti. Inoltre, la lista Scarlino nel Cuore si impegna fermamente a difendere e promuovere una sanità pubblica e di qualità per tutti i cittadini. Niccolini conclude invitando attivamente i cittadini a partecipare al processo di miglioramento della sanità locale: "La vostra partecipazione è fondamentale. Vi invitiamo a condividere le vostre opinioni, preoccupazioni e proposte. Insieme possiamo fare la differenza e migliorare i nostri servizi sanitari, assicurando un futuro più sano e prospero per Scarlino." Seguici



