Verso le Amministrative. Lanzini presenta squadra e programma di “Fare Cinigiano”

Dieci cose da fare subito per il Comune, fra attenzione al cittadino e rilancio del territorio. Lanciata la sfida al candidato Monaci per un confronto diretto sul programma alla presenza dei cittadini.

Cinigiano: Si è tenuta in una sala consiliare del Comune di Cinigiano tanto gremita quanto attenta e calorosa la presentazione ufficiale della squadra di governo che lo sostiene e del programma del candidato sindaco Giovanni Lanzini, in vista delle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno prossimi.

Giovanni Lanzini, il candidato sindaco per la lista civica “Fare Cinigiano”, non proviene dal mondo della politica ma da quello della scuola, della musica e della cultura e si è messo volentieri a disposizione per il suo paese di nascita su richiesta di quelle forze civiche e progressiste trasversali nei vari schieramenti politici che vogliono per il Comune un cambio di passo e una discontinuità con il passato.

In una prolusione densa di emozione, Lanzini ha ricordato la sua infanzia “nella mia terra e fra la mia gente” e i suoi primi passi nella banda paesana e ha concluso di essere orgoglioso non solo del suo “nato a Cinigiano” sui propri documenti ma anche di voler governare un territorio al quale è attaccatissimo, presentando quindi ai cittadini la squadra di Fare Cinigiano che è composta da:

Daniele Barsanti 57 anni, elettricista, vive a Monticello Amiata

Filippo Becchi 51 anni, impiegato amministrativo, vive a Sasso d’Ombrone

Luca Fabiani 41 anni, produttore vitivinicolo, vive a Cinigiano

Mattia Giannetti 25 anni, imprenditore edile, vive a Poggi del Sasso

Enxhi Kaja 29 anni, operatore socio-sanitario, vive a Cinigiano

Bianca Niculita 23 anni, laureanda in lingue e letterature straniere, vive a Sasso d’Ombrone

Clarissa Pieraccini 25 anni, imprenditrice agricola, vive a Poggi del Sasso

Daniele Puggioni 48 anni, imprenditore edile e agricolo, vive a Cinigiano

Angela Salusti 65 anni, ex commerciante e imprenditrice agricola, vive a Borgo Santa Rita

Arianna Sani 28 anni, commercialista contabile, vive a Porrona

Dopo i singoli saluti da parte dei candidati è stato quindi presentato il programma di governo di “Fare Cinigiano”, composto da “dieci cosa da fare subito” per il Comune oltre a “quattordici obbiettivi per il Comune di Cinigiano verso il 2030”.





I dieci obbiettivi prioritari del programma riguardano alcune priorità irrinunciabili quali il raggiungimento del 65% della raccolta differenziata dei rifiuti con l’utilizzo dei risparmi per ridurre la tariffa sui rifiuti a tutte le attività commerciali e turistiche, la realizzazione di comunità energetiche per ridurre le spese per famiglie e attività economiche, la revisione del contratto con ESTRA GAS per la metanizzazione del territorio, le modifiche ai regolamenti comunali per il contrasto ai fenomeni del sovraffollamento abitativo e il potenziamento del controllo sul territorio per il contrasto al caporalato ma anche decisi interventi nei confronti della USL per il ripristino del terzo medico di famiglia nel Comune, la presenza giornaliera di personale infermieristico amministrativo e quella settimanale dei medici specialistici anche mediante il supporto delle Misericordie. Completano le priorità il sostegno alle attività produttive mediante il recupero degli immobili pubblici e privati, la realizzazione di una casa di riposo per anziani e il sostegno amministrativo e finanziario per la partecipazione di operatori abitanti nel comune a fiere nazionali ed internazionali per la promozione turistica e dei prodotti del territorio. Una riflessione a parte, infine, sulla posizione del Comune di Cinigiano nei rapporti con l’Unione dei Comuni amiatini con particolare riferimento alle aree montane del territorio cinigianese e alla gestione del demanio di San Martino a Poggi del Sasso.

I quattordici obbiettivi poi, che proietteranno il comune verso il 2030, hanno come oggetto la scuola e i servizi scolastici, l’attenzione e la valorizzazione del volontariato e dell’associazionismo, il governo dell’immigrazione e della legalità, lo sviluppo economico del territorio, l’agricoltura e la zootecnia, la riqualificazione urbana dei centri storici, le energie rinnovabili, il turismo culturale e sostenibile, la sanità e il sostegno alla persona e alla famiglia, oltre alle politiche fiscali, l’accesso ai fondi e ai bandi nazionali ed europei, l’attenzione verso il personale dipendente comunale e la trasparenza amministrativa.

Tutti punti di estrema importanza per riqualificare un territorio, come quello del Comune di Cinigiano, vasto e con grandi diversità al suo interno per farlo diventare sì più attrattivo per chi vorrà decidere di investirci ma al tempo stesso riconoscere il valore aggiunto di chi lo abita in termini di qualità della vita, turismo, impresa. E per questo, come ha sottolineato più volte Lanzini, sono necessari innanzitutto “una scelta fra chi eravamo e chi vorremmo essere, attraverso un coraggioso cambio di passo, I tempi sono maturi”. “E gli ingredienti -ha concluso il candidato sindaco – ci sono tutti: una squadra di governo giovane, dinamica e preparata e un programma essenziale, realistico e soprattutto realizzabile”.

Il programma elettorale della lista “Fare Cinigiano” è consultabile sia sul sito dedicato www.farecinigiano.it sia sulle pagine social.

Prima dei saluti, Giovanni Lanzini ha annunciato alla popolazione che, dal momento che i media e le associazioni di categoria hanno invitato a confronti diretti solo i candidati al governo dei comuni più estesi escludendo di fatto i comuni meno popolosi fra i quali Cinigiano, ha invitato il candidato sindaco della squadra avversaria Luciano Monaci ad un confronto diretto alla presenza della popolazione da effettuarsi nel capoluogo prima della tornata elettorale e che sta aspettando una sua risposta.

Dopo quello di Cinigiano, gli altri appuntamenti con il candidato sindaco e i candidati al consiglio comunale nelle frazioni sono previsti nei giorni:

giovedì 23 maggio – Castiglioncello Bandini, bar Rosa dei Venti ore 18,30



venerdì 24 maggio – Poggi del Sasso, Sala Usi Civici ore 21

martedì 28 maggio – Santa Rita, Bar Villaggio ore 21

mercoledì 29 maggio – Monticello Amiata, palestra scuola elementare ore 21

giovedì 30 maggio – Porrona, scuola De Rham ore 21

La chiusura della campagna elettorale è prevista in piazza Marconi a Cinigiano, presso la sede elettorale di “Fare Cinigiano”, per mercoledì 5 giugno alle ore 18,30.