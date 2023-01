Verso le amministrative: La capogruppo minoranza Friggi si candida ad Acquapendente

“Mi candido per le idee da condividere, la grinta e per la comunità”.



Acquapendente: La capogruppo in seno alla minoranza Consiglio Comunale Federica Friggi spiega in una lettera aperta agli aquesiani il perché ha deciso di scendere in campo nelle prossime elezioni regionali

“Chi mi conosce sa quanto a livello locale creda nelle liste civiche ma mi rendo conto che per portare le istanze del territorio a livello regionale occorre entrare in una squadra. La posizione di Forza Italia è vicina al mio sentire, al modo di intendere l’impegno per la comunità e questa è la ragione per cui ho deciso di entrare a far parte di questo gruppo.. In questo intervento vorrei condividere con voi i tre motivi per cui ho deciso di mettermi in gioco politicamente con il Gruppo di Forza Italia per le elezioni regionali del 12 e 13 febbraio.

Vorrei spiegarvi il mio ruolo politico come consigliere del Comune di Acquapendente Il mio ruolo professionale di avvocato Ed il mio ruolo personale di moglie e mamma. Ma prima di fare questo c'è una cosa molto importante che vorrei dirvi ed è… "Grazie!!" Si tratta di un Grazie speciale che rivolgo a tutti i cittadini che in questi giorni mi state dando il vostro sostegno. So di poter contare su di voi in questa campagna elettorale, conterò sui di voi il 12 e 13 febbraio giorni in cui andremo a votare e continuerò a contare su di voi quando la Regione Lazio sarà governata dalla coalizione di centro destra. Veniamo alla mia candidatura. Sono consigliere del Comune di Acquapendente e dato che sto parlando alla mia gente, sapete perfettamente che Acquapendente è amministrato da circa 70 anni dal centro sinistra. Qualcuno potrebbe pensare che io mi metta in gioco con una mentalità perdente. La verità è un'altra! Se mi sono candidata con Forza Italia è perché sono convinta di poter garantire a tutti i cittadini un cambiamento e miglioramento che negli ultimi 70 anni non c'è mai stato. Questo è il motivo per cui ho accettato e sono pronta a vincere questa sfida. Sono un avvocato libero professionista.

Ho iniziato cause con carte vincenti per poi trovarmi una sentenza avversa ed ho iniziato cause sfavorevoli da cui sono uscita vincente. Da questa professione ho imparato che c'è un solo modo per affrontare una sfida ed è accettandone l'imprevedibilità ma dando il massimo per vincerla. Ecco con questo spirito affronterò la mia candidatura ed il lavoro che ne seguirà in seguito, con tenacia ed impegno affronterò il tutto senza mai indietreggiare. Sono una donna, moglie e mamma. Questi tre ruoli mi danno la forza e il coraggio per affrontare questa sfida. Una sfida che non è altro che un gesto d'amore verso il mio territorio e la mia gente. Oggi sono qui davanti a voi ricca di coraggio, amore ed idee da condividere. Oggi sono qui con grande rispetto nei confronti di tutti voi e di tutte quelle persone che credono in noi ed in questo territorio”, conclude Federica Friggi.