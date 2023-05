Verso le Amministrative: Dibattito pubblico tra candidati all'Argentario

Monte Argentario: L’Associazione Argentario & Friends ha organizzato, per il giorno venerdì 5 maggio, alle ore 19:00, un dibattito pubblico tra i candidati a sindaco per il Comune di Monte Argentario.

Un’occasione importante per discutere del futuro del territorio e consentire a tutti gli intervenuti di comprendere, più da vicino, le varie proposte di programma di cui ciascuno dei tre candidati è portatore. L'attenzione verrà rivolta su alcune tematiche specifiche che attengono allo sviluppo economico e turistico del Promontorio di particolare interesse della associazione.

“La nostra idea è offrire alla cittadinanza un palcoscenico di confronto per coloro che aspirano a diventare la prima cittadina o il primo cittadino del Promontorio – ha commentato Marcello Mentini, Presidente dell’associazione -. Vogliamo, con questa iniziativa, approfondire le proposte che stanno a cuore alla nostra associazione e fornire a tutti gli intervenuti una visione chiara di quella che sarà l’offerta politica che si concretizzerà a partire dal 15 maggio. Non a caso – ha proseguito il presidente Mentini – abbiamo scelto come moderatore il giornalista e saggista Sergio Rizzo, uomo di spicco nell’ambito del giornalismo politico, e figura di garanzia per un dibattito pubblico di qualità”.

L’associazione Argentario & Friends, costituita nel luglio 2022, nasce con l’intento di diventare, per l’Argentario, un forum qualificato di idee e di proposte concrete. Una casa per tutti coloro che - consapevoli delle tante potenzialità ancora inespresse che il territorio ha da offrire - decidono di mettere spontaneamente a disposizione della comunità risorse, tempo, competenze ed energie per dare all’Argentario, e alle sue istituzioni, strumenti concreti per lo sviluppo di importanti progettualità.

L’evento si terrà presso la sala parrocchiale del Pozzarello. La cittadinanza tutta è invitata a partecipare.