Verso il Distretto Biologico della Maremma

Grosseto: Il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna ha incontrato, questa mattina a Roma, il Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Agricoltura, nonché Senatore, Patrizio Giacomo La Pietra; un tavolo di lavoro sul Distretto Biologico della Maremma, che nascerà formalmente entro la prossima estate.







L'incontro, teso a valutare le eventuali forme di sostegno economico al funzionamento dei Distretti Biologici, ad oggi esclusi da ogni possibilità di accesso a risorse pubbliche, permetterà di far diventare Distretto Biologico parte promotrice dei futuri “Contratti di Distretto” e di “Contratti di Distretto del Cibo”.

Il progetto permetterà all'imprenditoria rurale maremmana di porsi in maniera efficace sui mercati e diventare così un volano di sviluppo per i sette Comuni fondatori (Comune di Grosseto, Capalbio, Castiglione della Pescaia, Magliano in Toscana, Manciano, Orbetello, Scansano). La parte pubblica sarà affiancata dal coinvolgimento attivo delle Organizzazioni professionali agricole C.I.A , Coldiretti, Confagricoltura e del Coordinamento Toscano Produttori Biologici.

Il Distretto Biologico della Maremma mira a diventare uno dei distretti più grandi d'Europa, con oltre 1250 aziende agricole del territorio locale che potranno fruire dell'opportunità di un marchio comune e non solo. Il brand potrà e dovrà rappresentare un valore aggiunto delle produzioni biologiche e soprattutto avrà titolo, come agenzia di progettazione e sviluppo, a potersi candidare ai bandi di finanziamento, anche europei, contribuendo così alla valorizzazione multifunzionale del territorio.