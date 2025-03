Verrecchia sempre più azzurro: confermato coach dell’under 15 dell’Italia il responsabile softball del Bsc Grosseto

Nominato lo staff delle Nazionali di baseball e softball. Tra i biancorossi anche il coach Alberto D’Auria per l’Élite maschile

Grosseto: Pochi giorni fa durante il Consiglio federale della Fibs sono stati nominati i membri degli staff delle Nazionali. Paolo Verrecchia, manager della prima squadra di softball del Bsc Grosseto, è stato confermato come coach dell’Italia under 15, insieme a Dante Di Lauro ed Elisa Grifagno, Stefano Filippi come pitching coach e Maristella Perizzolo come head coach. “Essere riconfermato nello staff della Nazionale under 15 – commenta Paolo Verrecchia - è per me un grande motivo di orgoglio e soddisfazione. Dopo l’elezione del nuovo presidente federale, Marco Mazzieri, la scelta di confermare in blocco tutto lo staff è un segnale importante: significa che il lavoro svolto è stato apprezzato e che la serietà e la dedizione di tutti noi sono state riconosciute. Ora ci attende una sfida entusiasmante: il Mondiale in Italia, tra Caronno e Legnano. Sarà un torneo di altissimo livello, in cui ci confronteremo con le migliori squadre del mondo. Per noi sarà un’occasione preziosa per crescere, fare esperienza e rappresentare il nostro Paese con orgoglio. Giocarlo in casa ha un valore speciale. Non capita spesso di poter vivere un evento di questa portata davanti al proprio pubblico, forse non capiterà mai più. Ma una cosa è certa: con la maglia dell’Italia addosso, scendiamo in campo senza paura, pronti a dare il massimo”.

Per l’Élite maschile, tra i coach, figura anche il biancorosso Alberto D’Auria, il bench coach della prima squadra biancorossa.