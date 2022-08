annuncio Cultura & spettacolo “Verrà il tempo”: a Capalbio arriva il memoriale per la pace 27 agosto 2022

Redazione Sabato 27 agosto, alle ore 19:00, a Palazzo Collacchioni sarà inaugurata l’installazione di Stefano Ferrari

Capalbio: Prosegue la stagione culturale promossa dal Comune e dalla Fondazione Capalbio. Sabato 27 agosto, alle ore 19, a Palazzo Collacchioni sarà presentato “Verrà il tempo”, il memoriale per la pace di Stefano Ferrari con la cura e il video di Raffaella Bozzini. “Promuovere un messaggio di pace – commentano il sindaco e l’assessore con delega alla Cultura del Comune di Capalbio –, mentre la guerra imperversa nel cuore dell’Europa, è un atto fondamentale. La nostra comunità ha già aderito al progetto europeo EUkraine, firmando per l’entrata dello stato di Kiev nell’Unione e dimostrando così una particolare sensibilità. Siamo sicuri, infatti, che i cittadini capalbiesi non faranno mancare la loro partecipazione”. L’installazione, nata da un’iniziativa dell’associazione culturale Arti in corso, in collaborazione con la Qart di Capalbio e la Galleria edieuropa Qui arte contemporanea, resterà esposta fino a domenica 18 settembre. “L’installazione – dichiara Stefano Ferrari, autore dell’opera e titolare dell’azienda Qart a Capalbio – è in grado di parlare di distruzione e di guerra, ma anche di ricostruzione e di rigenerazione. Utilizza metalli corrosi dalla ruggine, che un tempo costellavano la vita quotidiana delle campagne e dei paesi, e che tolti dal loro contesto e sommati in un organismo nuovo sembrano quasi minacciosi. A illuminare questi materiali antichi e sofferti ci saranno le proiezioni di cieli luminosi che susciteranno un respiro sereno, simbolo di pace”. Capalbio è vino, infine, offrirà un assaggio di alcuni vini locali.

