Verde pubblico: al via la nuova gestione per il territorio di Capalbio

Affidati gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria alla cooperativa sociale Santa Barbara

Capalbio: Avviato il nuovo sistema di gestione del verde pubblico nel territorio di Capalbio, al fine di garantire standard qualitativamente superiori dal punto di vista del decoro urbano. “Manutenere il verde pubblico – commenta Giuseppe Ranieri, vicesindaco e assessore con delega all’Ambiente – è un dovere fondamentale di ogni amministrazione. Con questo sistema di gestione si vuole migliorare non solo la qualità ambientale ma anche il decoro nei vari centri urbani del territorio, con particolare attenzione per le frazioni”. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico nei centri abitati sono state affidate alla cooperativa sociale Santa Barbara di Monte Argentario. “Proprio in questi giorni - conclude Giuseppe Ranieri - e fino alla fine del marzo, si terranno vari interventi di manutenzione straordinaria per le piante ad alto fusto, al fine anche di garantire non solo il decoro ma anche una maggiore sicurezza per tutti i cittadini”. Seguici



