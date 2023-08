Cronaca Vento forte in Maremma, oltre 40 gli interventi dei Pompieri 28 agosto 2023

Grosseto: Colpa del gran vento teso che spira dal quadrante sud, la nostra provincia è stata colpita, principalmente nella zona costiera e nell'immediato entroterra, con molti interventi da parte dei Vigili del fuoco di Grosseto e dei vari distaccamenti provinciali per mettere in sicurezza vari siti.

Alle 17:30 erano circa 40 gli interventi effettuati dalla sede centrale e dai dipendenti distaccamenti a causa del vento che ha reso pericolanti o ha abbattuto, alberi, pali di sostegno di linee elettriche e telefoniche, cartelli segnaletici, finestre e tende di civili abitazioni e generalmente molte strutture verticali nelle vie cittadine e provinciali, principalmente nella zona grossetana e nella parte a sud della provincia. I vigili sono dovuti ricorre anche all'aiuto dei distaccamenti volontari di Manciano e Sorano. Restano ancora una quindicina gli interventi in coda in attesa. foto di repertorio Seguici





