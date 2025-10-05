Vento, allerta su Toscana orientale e meridionale domenica 5 ottobre

Lo ha deciso la Sala operativa della protezione civile regionale che ha emesso un bollettino di criticità con codice giallo in vista del transito di una rapida perturbazione tra la sera di ieri, sabato, e questa mattina.

Firenze: L’allerta sarà in vigore dalle 6 alle 15 del 5 ottobre. Coinvolgerà le province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Siena. Nel dettaglio le aree interessate sono Valtiberina, Valdichiana, Casentino e Valdarno superiore a est, e, oltre alle isole, la costa etrusca e grossetana a sud.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.