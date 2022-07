“Venti volte Cinemadamare” fa tappa a Monte Argentario

Sul promontorio dell'Argentario il prossimo 11-17 luglio 2022



Monte Argentario: La più grande manifestazione di Filmmakers al mondo, arrivata alla ventesima edizione, sbarca per la prima volta anche nel suggestivo territorio dell’Argentario, dove - con 60 filmmaker provenienti da oltre 40 paesi di tutti i continenti- darà vita ad un immenso set a cielo aperto: dall’11al 17 luglio 2022.

Cinemadamare è un Campus itinerante di produzione e di formazione per la cinematografia e per l’audiovisivo, che dura più di 3 mesi, nel corso dei quali ospita oltre 220 giovani cineasti. Dal 12 giugno al 16 settembre la Carovana di Cinemadamare, che è partita l’11 giugno da Roma, si ferma ogni settimana, in una città diversa, da Milano a Pisa, da Como a Matera, fino a Castel del Golfo in Sicilia e a Villanova Monteleone in Sardegna (un tour, insomma, in 8 regioni). E una di queste sarà proprio la Toscana, rappresentata proprio dal Comune di Monte Argentario, luogo di grande bellezza e di suggestiva particolarità, che diventerà un grande opificio per la settima arte, per i giovani cineasti italiani e stranieri che si impegneranno a promuovere il territorio con i loro occhi nuovi e creativi.

Il primo appuntamento ufficiale con la manifestazione sarà martedì 12 luglio presso la Sala Consiliare di Monte Argentario, dove avrà luogo la conferenza stampa di presentazione della Settimana di Monte Argentario, aperta alle istituzioni, alla stampa, ai cineasti partecipanti e a tutti coloro che fossero interessati all’iniziativa. La kermesse ha come obbiettivo e filosofia principali, la collaborazione, il lavoro e il sostegno reciproco non solo tra i partecipanti, ma anche con le istituzioni e la popolazione locale. In virtù di ciò, non di rado, i giovani filmmaker coinvolgono persone delle città ospitanti, nei loro cortometraggi, creando sempre una speciale alchimia tra realtà popolare e visione registica dei partecipanti. In virtù anche di questo ricercato coinvolgimento della città della sua interezza, a prescindere dall’usuale Weekly Competition del 17 luglio, ossia la proiezione dei corti prodotti dai Cineasti nella settimana in questione, verranno allestite altre due serate di proiezioni cinematografiche gratuite il 15 e il 16 giugno che permetteranno alla cittadinanza di poter ammirare film d’autore.

Ultimo appuntamento come detto sarà il 17 luglio, quando i cortometraggi prodotti dai giovani cineasti, verranno proiettati in piazza, aperta gratuitamente a tutti, in modo tale da permettere sia ai loro colleghi sia al pubblico del posto e ai turisti, di poter ammirare il lavoro portato a termine dai partecipanti durante gli ultimi giorni, in una finale che già si preannuncia una coinvolgente sfida e un susseguirsi di film dai generi più disparati, dallo sperimentale al drammatico, dall’azione alla commedia. Alla fine, premiazione dei più belli.