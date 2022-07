Venerdì pomeriggio appuntamento con Le notti dell'Archeologia

Follonica: Venerdì prossimo, 22 luglio, a Follonica tornano “Le notti dell'Archeologia”, una iniziativa promossa dalla Regione Toscana che prevede aperture straordinarie serali e notturne, eventi dedicati nei musei e parchi archeologici in tutta la regione.



Per l'occasione, venerdì alle 18.30, sarà organizzata una caccia al tesoro (costo 4 euro) al museo Magma per bambine e bambini dai 6 ai 12 anni, dal titolo "L'archeologia del villaggio". Si terrà poi "Il villaggio fabbrica mai visto", un'avventura guidata per adulti tra gli edifici dell'Ilva (costo 4 euro). Seguirà un'apericena a cura dell'Enoteca degli Eretici (costo 20 euro, 15 euro sotto ai 18 anni e sopra ai 65, gratuito sotto ai 12 anni). Entrambi gli eventi hanno un costo di 4 euro. Per agevolare l'arrivo nel centro cittadino, l'Amministrazione comunale ha organizzato un servizio navetta (la linea blu del trenino scambiatore) che dal parcheggio del Palagolfo di via Sanzio porta in centro, di fronte al Mercato Coperto Meq. Le corse partono ogni 25 minuti tra le 18.30 e 00.30.

Il biglietto ha il costo di 1 euro, gratuito per chi ha meno di 12 anni o più di 70. Il servizio sarà attivo fino a settembre. Per informazioni e prenotazioni: frontoffice@magmafollonica.it, 0566-59027