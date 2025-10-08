Biancalani (FdI Castiglione della Pescaia): Risultati straordinari per Fratelli d’Italia e centrodestra"
Venerdì osservatorio aperto per osservazione luna calante
Grosseto: Venerdì 10 ottobre alle ore 21:30 l'Osservatorio Astronomico sarà aperto (meteo permettendo) per le osservazioni della Luna calante e del pianeta Saturno.
Gli appassionati di fotografia potranno portare le proprie reflex con adattatore ed utilizzare il telescopio come obiettivo per fotografare la Luna.
La prenotazione è obbligatoria scrivendo all'indirizzo amsa.grosseto@gmail.com
