Attualità

Venerdì osservatorio aperto per osservazione luna calante

Grosseto: Venerdì 10 ottobre alle ore 21:30 l'Osservatorio Astronomico sarà aperto (meteo permettendo) per le osservazioni della Luna calante e del pianeta Saturno.

Gli appassionati di fotografia potranno portare le proprie reflex con adattatore ed utilizzare il telescopio come obiettivo per fotografare la Luna.

La prenotazione è obbligatoria scrivendo all'indirizzo amsa.grosseto@gmail.com