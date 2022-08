annuncio Attualità Venerdì in Osservatorio alla scoperta dello sciame delle Perseidi 11 agosto 2022

Redazione Roselle: Venerdì 12 Agosto alle ore 21:30 l'Osservatorio Astronomico di Roselle, meteo permettendo, sarà aperto per le osservazioni dello sciame meteorico delle Perseidi. Nazario Montuori illustrerà la volta celeste e narrerà la storia delle Stelle Cadenti della notte di San Lorenzo attraverso il mito e la scienza. Contributo Ingresso 5€, gratuito per i bambini ed associati.

