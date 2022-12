Attualità Venerdì in Osservatorio 2 dicembre 2022

Redazione Roselle: Oggi, Venerdì 2 dicembre alle ore 21:30 ospite in videoconferenza all'Osservatorio di Roselle il Prof. Franco Battaglia docente di Chimica-Fisica all'Università di Modena, affronterà argomenti scottanti come le profonde lacune dell'attuale transizione energetica e la spettacolarizzazione dei cambiamenti climatici.

