annuncio Attualità Venerdì in Osservatorio 24 agosto 2022

24 agosto 2022 117

117

Redazione Roselle: Questo venerdì, 26 agosto, una relatrice d'eccezione in Osservazione a Roselle, Silvia Giomi, Astrofisica, operatrice presso il Planetario di Firenze e l'Osservatorio Polifunzionale del Chianti.

Entreremo nell'ambiente estremo dei buchi neri "la singolarità" veri e propri mostri all'interno delle Galassie compresa la nostra Via Lattea. Contributo ingresso euro 10, gratuito per bambini ed Associati. Prenotazione obbligatoria all'indirizzo e-mail amsa.grosseto@gmail.com annuncio Seguici





annuncio Categorie Costume e società

Dalla regione

Ambiente Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Venerdì in Osservatorio Venerdì in Osservatorio 2022-08-24T15:30:00+02:00 89 it Venerdì in Osservatorio con l'Astrofisica Silvia Giomi PT1M /media/images/roselle-osservatorio-astronomico.jpg /media/images/thumbs/x600-roselle-osservatorio-astronomico.jpg Maremma News Grosseto, Wed, 24 Aug 2022 15:30:00 GMT

annuncio