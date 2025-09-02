Meteo come sarà il tempo domenica 7 settembre in Toscana e provincia di Grosseto
Venerdì 5 settembre si riunisce il Consiglio comunale
Il presidente del Consiglio comunale Fausto Turbanti ha convocato l’assemblea per venerdì 5 settembre alle ore 10.
Grosseto: Prima dell’inizio dei lavori consiliari sarà proiettato un breve video sulla comunità di Nomadelfia, nell’ambito del progetto “La bella storia dei consiglieri”.
Di seguito i punti all'ordine del giorno:
- Comunicazioni istituzionali
- Comunicazione verbale seduta del 28 luglio 2025 - presa d'atto
- Surroga consigliera Carla Minacci
- Ordine del giorno per attuazione di un “Piano nazionale di remigrazione", presentato dai consiglieri Vasellini e Bragaglia (Lista Vivarelli Colonna sindaco)
- Ordine del giorno “Riconoscimento dello Stato di Palestina; adesione alla rete degli enti locali per i diritti del popolo palestinese; sostegno al cessate il fuoco, alla liberazione degli ostaggi, alla protezione dei civili e al rispetto del diritto internazionale”, presentato dai capigruppo di minoranza
Come di consueto, i lavori dell’aula potranno essere seguiti anche in diretta streaming sul canale YouTube del Comune al seguente link: https://www.youtube.com/channel/UCREufPec-V_NkAaPCFIhgYw