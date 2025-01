Attualità Venerdì 31 gennaio codice giallo per pioggia e temporali forti 30 gennaio 2025

30 gennaio 2025 118

118 Stampa

Redazione

Firenze: La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore e temporali forti che interesserà tutta la fascia costiera, con le aree a immediato ridosso, e le isole dell’arcipelago dalle 10 di domattina, venerdì, fino alla mezzanotte. Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo. Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Venerdì 31 gennaio codice giallo per pioggia e temporali forti Venerdì 31 gennaio codice giallo per pioggia e temporali forti 2025-01-30T16:27:00+01:00 95 it Nuove piogge in arrivo per una perturbazione che interesserà la Toscana nella giornata di domani, venerdì 31 gennaio. PT1M /media/images/pioggia-4.jpg /media/images/thumbs/x600-pioggia-4.jpg Maremma News Firenze, Thu, 30 Jan 2025 16:27:00 GMT