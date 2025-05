Venerdi 16 maggio 16 a Roccatederighi per parlare del libro “Sperare dentro un mondo a pezzi”

Monsignor Paglia dialogherà con la giornalista RAI Lucia Ferrari e con la cittadinanza sui temi cruciali del libro

Roccastrada: Appuntamento per venerdì 16 maggio alle ore 18.00 al Centro Civico di Roccatederighi dove l’Associazione Paesaggi Culturali con il patrocinio del Comune di Roccastrada e della Provincia di Grosseto, organizza un incontro con Monsignor Paglia che dialogherà con la giornalista RAI Lucia Ferrari commentando il libro “Sperare dentro un mondo a pezzi” che raccoglie le conversazioni tra il monsignore e l’inviato di guerra Domenico Quirico.

Il volume inizia con una riflessione sui conflitti che durano tuttora, a partire dall’attacco di Hamas a Israele il 7 ottobre 2023 fino alla guerra in Ucraina, invasa dalla Russia il 24 febbraio 2022 e non solo. Affronta inoltre argomenti scottanti che riguardano da vicino le nostre vite: la guerra e la pace, ma anche il mondo dei “senza nulla”, e le sfide portate dalla presenza di migranti ed anziani. Infine lancia un messaggio: per uscire dal “mondo a pezzi” è necessario saper dialogare con tutti, ripartire dagli ultimi, favorire l’incontro tra popoli diversi per edificare una convivenza pacifica, contrastando le tensioni che portano a confliggere. Ma come? Con la costruzione di un mondo ‘fraterno’ e con la speranza, la più sovversiva delle virtù, di un futuro migliore. “Occorre vivere per tutti, nessuno si salva da solo - ha osservato Monsignor Paglia - il Papa l’ha detto con il suo corpo”.

Monsignor Vincenzo Paglia, laureato in teologia, filosofia e pedagogia, sacerdote dal 1970 e vescovo di Terni dal 2000 al 2012, è stato nominato Arcivescovo e presidente del Pontificio Consiglio per la Famiglia nel 2012; presidente della Pontificia Accademia per la Vita; Gran Cancelliere dell’Istituto Giovanni Paolo II per gli Studi sul Matrimonio e la Famiglia e assistente ecclesiastico della Comunità di Sant’Egidio, di cui è consigliere spirituale. Partecipa attivamente all’associazione Uomini e Religioni. È presidente della Fondazione vaticana RenAIssance e della Fondazione Età Grande. Giornalista e scrittore, ha pubblicato diversi libri di carattere spirituale, etico e sociale e molti commentari biblici.

Il suo ultimo libro, “Il primo giorno di un mondo nuovo” - il libro del Giubileo - gennaio 2025, di Raffaello Cortina Editore, affronta il tema del Giubileo come “pellegrinaggio di speranza”, un momento di redenzione e salvezza che, intrecciandosi a temi di grande attualità, parla a credenti e non credenti.