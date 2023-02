Sport Venerdì 10 Febbraio ricomincia l’esperienza delle Sciate in notturna all’Amiata. 7 febbraio 2023

Redazione Monte Amiata: Venerdì 10 Febbraio ricomincia l’esperienza delle Sciate in notturna all’Amiata. La ISA è lieta di comunicare che nelle piste del versante grossetano (Jolly e parte finale Direttissima) servite dalle due Sciovia Asso di Fori e Jolly, venerdì 10 sarà possibile sciare in notturna. Vi aspettiamo numerosi. Info e regolamenti su https://amiataisa.it/

