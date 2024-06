VENATOR: Vinciarelli e la lista Vivere Massa incontrano sindacati e lavoratori

Massa Marittima: Lunedì 3 giugno, alle ore 21:00 – presso la sede del Comitato Elettorale in Corso Diaz 29 a Massa Marittima, il candidato Andrea Vinciarelli e i candidati al Consiglio Comunale della lista VIVERE MASSA incontrano le rappresentative sindacali della Venator. L’invito è esteso ai lavoratori e ai cittadini.



“Una questione fondamentale che riguarda il polo industriale della Piana di Scarlino non solo per gli aspetti legati allo stabilimento Venator di Scarlino ma anche alle attività di Nuova Solmine e dell’indotto che rischiano forti conseguenze in termini occupazionali e per l’economia di tutto il territorio”, così Andrea Vinciarelli esordisce in merito ad un problema che da tempo affligge l’attività produttiva.

“Vogliamo sentire la voce dei sindacati e, soprattutto, recepire le voci dei lavoratori che in buona parte provengono da Massa Marittima e che vedono a rischio il posto di lavoro.” prosegue Vinciarelli “è impensabile trascurare questa vicenda sulla quale, al di là dell’ubicazione della sede dell’impianto che si trova in un altro comune, mette a rischio non solo l’economia di tutto il territorio ma anche quella collegata ad altri siti ubicati fuori provincia. Bisogna intraprendere per questo tutte quelle azioni atte a scongiurare la chiusura del polo produttivo ed esprimere non solo vicinanza e solidarietà ai lavoratori per le incertezze sul futuro, ma mettere in campo tutte le componenti per un confronto che porti a proposte concrete scongiurando la chiusura o comunque un ridimensionamento dell’impianto”.