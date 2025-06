Venator, Rossi (FdI): “Prosegue impegno per tutelare lavoratori e territorio”

Roma: “La firma dell'accordo di progetto per la formazione e la riqualificazione dei lavoratori della Venator rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di uscita dall'incertezza che ha investito lo stabilimento chimico del Casone di Scarlino, in provincia di Grosseto.

Un risultato che si inserisce nel quadro del lavoro avviato con determinazione dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che grazie al ministro Urso fin dall'inizio ha seguito con attenzione la vertenza, con l'obiettivo di salvare i posti di lavoro e garantire una prospettiva di rilancio per l'intera fabbrica. L'accordo firmato oggi in Regione Toscana, che amplia da 35 a 60 il numero di lavoratori coinvolti nei percorsi formativi, testimonia l'impegno delle istituzioni a trovare soluzioni concrete, sia nella fase transitoria in attesa di un nuovo assetto societario, sia in vista dell'ingresso di un futuro investitore che potrà beneficiare degli strumenti attivati.

Come deputato di Fratelli d'Italia e rappresentante del territorio, continuerò a seguire da vicino l'evolversi della situazione, nell'interesse dei lavoratori, delle loro famiglie e dell'economia grossetana”. Lo dichiara il deputato grossetano di Fratelli d'Italia, Fabrizio Rossi.