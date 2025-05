Venator, Oggi al Mimit per affrontare la questione Venator che coinvolge da vicino il territorio e soprattutto centinaia di famiglie.

Follonica: "Qualche rassicurazione in più è arrivata oggi per i lavoratori, con la garanzia da parte della casa madre di apportare la liquidità necessaria per mantenere la continuità aziendale. A tal proposito la Corporate ha dato mandato al management italiano di trovare le migliori soluzioni industriali, aprendo alla ricerca di nuovi soci attraverso un advisor finanziario.

Nel frattempo, inoltre, saranno avviate le trattative con le parti sociali per la proroga dei contratti di solidarietà, per non disperdere le risorse umane che rappresentano ancora il grande capitale aziendale.

Questi impegni sono indispensabili per la fase di transizione e sono finalizzati a tenere vive le capacità minime produttive per poter concludere questa fase di reindustrializzazione. Il 12 giugno prossimo ci troveremo di nuovo a Roma per gli ultimi aggiornamenti e per valutare lo stato di avanzamento delle trattative. Grazie al Ministero per l’attenzione e il supporto che ha determinato l'apertura di scenari fino a ieri insperati, con l'auspicio che serva a risolvere definitivamente questa situazione", conclude il sindaco di Follonica, Matteo Buoncristiani.