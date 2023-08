Venator: «Novità positive ma tempi ancora lunghi"

Servono tutele per i dipendenti per i lavoratori dell’indotto

Scarlino: Il sindaco Francesca Travison ha partecipato alla riunione sulla situazione dell’azienda Venator con i vertici regionali. «Le notizie positive sono due: la prima è che il concordato è stato accettato – dichiara il sindaco – e l’altra che, non dovendo essere assoggettato alla procedura di Via, l’iter per la discarica momentanea di gessi rossi nel terreno concesso dal Comune di Scarlino all’azienda, sarà più veloce.

Detto questo ciò che ci preoccupa sono ancora i tempi: nonostante le buone notizie infatti, le soluzioni non appaiono così immediate. Per questo abbiamo chiesto alla Regione di occuparsi dei lavorato, i dipendenti di Venator, e dell’indotto perché, se i tempi sono lunghi, dobbiamo garantire loro un sostegno».